Appels d'urgence - Fous du volant et cambriolages en série : les gendarmes d'Auvergne sur tous les fronts

A Clermont-Ferrand, les gendarmes ont connu une fin d’année 2018 plutôt agitée. Des unités anti-cambriolages aux enquêteurs spécialisés qui luttent contre les trafics en tout genre, en passant par la traque des chauffards sur les routes d’Auvergne, tous les services ont été mobilisés et sur des affaires de grande ampleur.D’abord, il a fallu faire face à une redoutable bande de cambrioleurs. Le jour, ils écument les villages isolés et la nuit, ils détroussent les camping-cars sur les aires d’autoroutes. Une enquête à rebondissements avec, à la clé, une spectaculaire opération coup de poing.Ensuite, les gendarmes ont été confrontés au développement d’un puissant réseau de stupéfiants dans la région : une filière de trafiquants qui importe de la drogue en provenance du Maroc. Pour s’y attaquer, les unités spécialisées ont sorti les grands moyens : surveillances vidéo, écoutes téléphoniques et filatures à hauts risques. Une saison émaillée d’affaires hors normes y compris sur l’autoroute où les bolides de l’escadron de sécurité routière ont pris en chasse des fous du volant roulant à plus de 200km/h, avec même un record à 227 km/h.