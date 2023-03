Appels d'urgence - Gendarmes de choc au coeur de l'Isère

A Grenoble la délinquance est un énorme fléau : braquages, cambriolages à répétition ou trafics de drogue. Pour y faire face, la compagnie de gendarmerie de Meylan est l'une des plus actives de France avec près de 8 000 crimes et délits l'an dernier. Parmi ses 800 militaires, une unité rompue aux interventions à risque : le PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Ses spécialités : interpellations à domicile et arrestations des délinquants en flagrant délit. Les équipes d'APPELS D'URGENCE ont suivi plusieurs de leurs membres : Franck, le patron de l'unité, qui s'attaquera à un réseau de trafiquants de drogue et partira sur les traces d'un receleur présumé ; Florian, qui mettra la main sur un gang de braqueurs de bureaux de tabac et se lancera dans la traque d'un fugitif en pleine montagne ; ou Mathieu qui va devoir face à un drame familial hors du commun : un couple de personnes âgées lui demande d'interpeller leur propre fils devenu violent.Le PSIG de Meylan, des Gendarmes de choc au cœur de l'Isère.