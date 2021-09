Appels d'urgence - Gendarmes de Nancy : unités anti-cambriolages en action

Autour de Nancy, les cambriolages exaspèrent de plus en plus les habitants des petites villes et des bourgs isolés. Des magasins dévalisés, des pavillons fracturés, les forces de l’ordre en déplorent huit par jour dans le département. Pour y faire face, les gendarmes ont déployé de nouvelles unités : les enquêteurs spécialisés du groupe d’observation et de surveillance. En civils et à bord de voitures banalisées, ces gendarmes de choc ciblent les filières de cambrioleurs très structurées avec complices pour repérer les lieux, et receleurs pour écouler le butin. Cette unité spéciale n’a qu’un un objectif : surprendre en flagrant délit les détrousseurs de zones pavillonnaires et les faire condamner pour délinquance en bande organisée. Longues traques de jour comme de nuit, filatures 24h sur 24, comment s’organise cette lutte anti-cambriolages ? Courses-poursuites, interventions musclées, face à des délinquants prêts à tout pour forcer les barrages et échapper à leurs poursuivants, avec quels moyens les forces de l’ordre tentent-elles de les interpeler ?