Appels d'urgence - Gendarmes d'Orléans : la grande traque des délinquants

Dans ce numéro, les équipes d’ « APPELS D’URGENCE » ont suivi les gendarmes de la compagnie d’Orléans. Ils ont en charge la banlieue de cette grande métropole du centre de la France et doivent intervenir sur près de 20 délits par jour. Dans leur collimateur, la délinquance du quotidien qui empoisonne la vie des habitants : les vols en tout genre, à domicile, mais surtout auprès des commerçants : vols à l’étalage et parfois avec agressions des employés du magasin et même course-poursuite à la clé. Les 138 gendarmes de la compagnie ne lâchent rien quand la tranquillité des habitants est menacée par le vandalisme, ou les feux volontaires souvent causés par quelques jeunes livrés à eux-mêmes. Et ils surveillent de près aussi un autre secteur sensible : l’autoroute qui passe par Orléans ainsi que l’immense réseau de routes départementales ; il connait depuis deux ans une explosion des accidents mortels. C’est le domaine du peloton motorisé qui traque les automobilistes imprudents et surtout les chauffards professionnels, les spécialistes du délit de fuite.