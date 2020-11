Appels d'urgence - Gendarmes du nord : des délinquants pas bienvenus chez les Ch'tis

Les gendarmes du Nord sont sur la brèche. Ils s’occupent, à la périphérie de Lille, des petites villes en apparence tranquilles dans la journée. Mais la nuit, tout se complique. En cause, des bagarres entre voisins pour tapages nocturnes, des rivalités entre bandes de jeunes et des soirées un peu trop alcoolisées. Entre deux interventions musclées, il faut traquer les voleurs de voitures, les bandes de cambrioleurs et surtout éviter que les règlements de compte ne dégénèrent. Car les trafics en tout genre, de produits de contrebande, de stupéfiants, de bijoux dérobés provoquent des tensions dans certains quartiers, même résidentiels.Pour s’en rendre compte, les équipes d'Appels d'urgence ont suivi le quotidien haletant des meilleures brigades de choc de la gendarmerie du Nord.