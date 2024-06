Appels d'urgence - Gendarmes, pompiers, secouristes: urgences au féminin

Dans ce documentaire d’Appels d’urgence, vous allez découvrir des quotidiens hors du commun. Si les services d’urgences sont de moins en moins masculins, les jeunes femmes, elles, se retrouvent en première ligne dans des interventions à hauts risques. C’est le cas de Coline, une jeune sapeur-pompier marseillaise de 25 ans, joueuse de foot pour l’équipe féminine de l’OM, de Noémie, 24 ans gendarme dans l’unité de choc du département de l’Oise et Julie, jeune maman de 35 ans et urgentiste expérimentée qui intervient sur les secteurs les plus difficiles de Marseille. Qu’elles soient pompiers, médecins ou gendarmes, nous les avons suivies jour et nuit dans leurs interventions corsées où courage, brio et empathie dans ces métiers trop longtemps réservés aux hommes, ont su faire d’elles, de vraies héroïnes.