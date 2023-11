Appels d'urgence - Gendarmes sous pressions sur les plages de St Jean de-Monts

Accidents, vols, bagarres… Comment assurer la sécurité des vacanciers sur les plages de Vendée lorsque la population des stations balnéaires est multipliée par dix l’été ? C’est le casse-tête des gendarmes de Saint-Jean-de-Monts, un des plus grands spots touristiques sur la côte vendéenne. Durant ces grandes vacances, ils ont dû faire face à deux fléaux : les cambriolages dans les campings et les vols à l’étalage dans les grandes surfaces. Des interpellations mouvementées car même pris la main dans le sac, les voleurs ne se laissent pas faire. Et c’est sans compter avec les accidents de la route. En Vendée, tous les clignotants sont au rouge : vitesse, alcool, conduite dangereuse... Les infractions y sont plus nombreuses que la moyenne nationale. Les équipes d' « Appels d'Urgence » ont suivi tout l’été les interventions de gendarmes, en moto banalisée pour surprendre les chauffards, ou avec le PSIG, l’unité d’élite pour traquer les cambrioleurs et mettre fin aux bagarres entre touristes éméchés.