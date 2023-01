Appels d'urgence - Immeubles en feu, interventions vitales : urgences capitales pour les pompiers de Paris

A Paris, la lutte contre les incendies est confiée à des militaires d’élite : la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ils sont formés pour affronter des catastrophes de grande ampleur : l’incendie de Notre-Dame en avril 2019 ou l’explosion d’un immeuble rue de Trévise dans le IX° arrondissement trois mois plus tôt qui a tué deux soldats du feu. Au cœur de la plus grande métropole de France, la moindre intervention peut prendre des dimensions tragiques : l’embrasement d’un garage en pleine nuit qui menace les habitations alentour, un immense incendie qui ravage une cité dans le XIII° arrondissement, de multiples foyers volontairement allumés les soirs de fête. Le feu reste la menace la plus dangereuse pour la capitale, ses monuments historiques et les palais de la République. Et pour protéger ses habitants, les pompiers de Paris déploient des moyens spectaculaires face aux urgences vitales comme les accidents vasculaires ou les crises cardiaques, jusqu’à parfois assister les urgentistes du Samu dans des opérations chirurgicales au beau milieu des rues de la capitale.