Appels d'urgence - Incendies, accidents, noyades : interventions périlleuses pour les pompiers de l’Ardèche

C’est un paysage magnifique qui attire des milliers de touristes et de randonneurs chaque année : les gorges de l’Ardèche. Mais la descente de cette rivière sauvage tourne vite au cauchemar pour les 3000 pompiers du département. Ils interviennent alors sur d’invraisemblables embouteillages de kayaks, des embarcations prises dans les rapides et qui se retournent alors même que beaucoup de touristes ne savent pas nager. Les sauveteurs doivent enchainer à un rythme effréné avec près de 60 sorties par jour l’été. Des missions toutes plus périlleuses les unes que les autres. Et c’est sans compter les interventions exceptionnelles de cette année durant laquelle l’Ardèche a accueilli un million de touristes ! Incendies hors normes, accidents dramatiques sur les petites routes escarpées et noyades récurrentes ont rythmé l’année des pompiers ardéchois.