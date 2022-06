Appels d'urgence - Incendies, agressions et règlements de compte : Marseille sous pression

Plongée au cœur de l’actualité : "Appels d’Urgence" en immersion dans une grande ville qui a fait plusieurs fois la Une des médias cet été : Marseille. Durant les grandes vacances, les 2 400 marins-pompiers de la deuxième plus grande ville de France n’ont pas chômé. A leur actif, plus de 128 000 interventions par an, mais les plus sensibles ont eu lieu durant ces grandes vacances. Les soldats du feu se sont retrouvés en première ligne, au milieu des règlements de compte qui ont émaillé les mois de juillet et août, pour tenter de sauver de jeunes victimes blessées par balles dans des affrontements entre bandes ou avec la police.Ils ont eu aussi fort à faire avec les fêtes sous tension du 14 Juillet : voitures brûlées, pétards surpuissants ont déclenché plusieurs incendies au beau milieu des habitations obligeant les pompiers à mobiliser leurs moyens les plus lourds afin d’éviter de nombreux drames. Des interventions difficiles dans une ville saturée de touristes depuis la Canebière jusqu’aux quartiers Nord en passant par les grandes plages populaires du littoral.