Appels d'urgence - Incendies et accidents : ça chauffe pour les pompiers de Provence

Dans les Bouches-du-Rhône, une caserne tranquille s’est retrouvée subitement en première ligne ces derniers mois. Celle d’Ansuès-la-Redonne, près de Marseille. Ces cent pompiers doivent protéger un petit paradis : la Côte Bleue, celle des Calanques, très appréciée des touristes. Mais les soldats du feu en connaissent aussi la face cachée : règlements de compte, voitures en feu ou criblées de balles, chauffeurs qui disparaissent abandonnant sur place des victimes en urgence vitale. La délinquance marseillaise déborde sur la Côte Bleue. Alors, les pompiers du 13 doivent intervenir sur des séries noires d’accidents mystérieux et secourir des victimes de bagarres entre bandes. Sans oublier les urgences classiques mais compliquées par la période d’intense canicule qui a frappé le pays. Il a fallu porter secours à des randonneurs en perdition et déshydratés dans les Calanques, et hélitreuillé des touristes affaiblis et qui ont chuté à flanc de colline dans des endroits difficiles d’accès.