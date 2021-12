Appels d'urgence - Incendies et accidents : pompiers de choc pour quartiers chauds

Ce sont des pompiers de choc mobilisés pour des interventions qui demandent beaucoup de courage mais aussi beaucoup d’attention et de générosité.En première ligne : les 90 pompiers de Creil, à 45 km au nord de Paris, la plus grande agglomération du département de l’Oise, qui doivent protéger 130 000 habitants. Leur terrain d’action : des secteurs sensibles, au cœur de cités parfois… difficiles. 5000 interventions par an le plus souvent dans des quartiers délaissés où médecins, livreurs et autres dépanneurs hésitent souvent à se rendre… Mais pas les pompiers de Creil.Car ils n’ont qu’une seule devise : secourir toutes les personnes en détresse, où qu’elles soient et peu importent les risques : des incendies de pavillons ou de voitures, des accidents domestiques à répétition ou des victimes d’agressions et de règlements de compte. Les pompiers de la caserne Gisèle Grelier, située elle-même en plein quartier sensible, sont sur tous les fronts.