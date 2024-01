Appels d'urgence - Inondations et accidents : SAMU et pompiers de Niort en pleine tempête

Des pluies torrentielles, une météo infernale et c’est toute une région, celle de Niort, entre La Rochelle et Poitiers, qui a vécu des moments très difficiles cette année. En première ligne : le SAMU avec 120 médecins, infirmiers et personnels soignants. Pendant cette période, ils ont reçu jusqu’à 300 appels par jour ! A leur côté, sur le front de l’urgence, les 60 pompiers de la caserne de Niort, sont eux aussi sur la brèche 24h sur 24. Carambolages aux heures de pointe, tentatives de suicide depuis un pont, motards grièvement blessés…. Ensemble, ils ont fait face à une avalanche d’accidents sur les routes du département. Mais ils se sont également mobilisés pour des interventions plus inhabituelles comme lorsqu’ils ont été appelés pour sauver de la noyade un troupeau de brebis, en plein marais poitevin ! Des situations hors normes que les équipes d’ « Appels d’Urgence » ont vécues au plus près avec les médecins et les pompiers, au cœur de leurs interventions mais aussi dans leur vie quotidienne quand ils essaient de reprendre leur souffle entre deux drames.