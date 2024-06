Appels d'urgence - Interventions à risques à la frontière belge

Direction ce soir la frontière belge, à moins de 40 km du nord de la France, à Charleroi en Belgique, une des plus importantes métropoles du pays qui compte 425 000 habitants à la recherche d’une vie tranquille. Mais avec la proximité de la frontière, la ville doit mener une lutte de tous les instants pour endiguer agressions, vols et cambriolages qui ne cessent d’inquiéter la population. Découvrez les impressionnantes interventions de la police la plus musclée de Belgique après celle de Bruxelles. Un quartier général ultra-moderne qui gère 1000 agents toujours sur la brèche : police-secours pour les accidents et les conflits de voisinage, la BAC, la brigade anticriminalité, pour interpeller un forcené et même l’équivalent du GIGN local, 31 policiers d’élite pour les descentes à risques contre les bandes de trafiquants ou traquer un présumé terroriste caché en plein centre-ville.