Appels d'urgence - Les gendarmes du Rhône voient rouge

Vols de voitures, magasins fracturés la nuit, grandes surfaces aux rayons dévalisés de jour, c’est le quotidien des gendarmes de Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Une unité en permanence sur la brèche : Ils recensent 4 000 infractions par an dont 60% de vols. Pour traquer les délinquants en tout genre, ils utilisent désormais des moyens jusque-là réservés à la lutte contre le grand banditisme : filatures en voitures banalisées, géolocalisation des téléphones portables, barrages-surprise sur l’autoroute du Sud qui traverse leur secteur. Et pour se préparer à ces interventions musclées, tous les gendarmes, même ceux des plus petites brigades, repartent à l’entraînement, façon unité de choc. Une mutation spectaculaire que les équipes d’ « APPELS D’URGENCE » ont pu suivre au jour le jour. La compagnie est commandée par un officier passé par le GIGN qui a décidé d’aguerrir ses hommes face à des interpellations de plus en plus mouvementées avec refus d’obtempérer, rebellions et délits de fuite.