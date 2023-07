Appels d'urgence - Marseille : ces nouvelles unités qui font reculer la délinquance

Règlements de comptes en série, agressions, trafics en tous genres… Pour mettre fin au climat de violence qui propulse régulièrement Marseille à la une de l'actualité, trois nouvelles unités de police ont été créées. Leur mission : reconquérir le terrain, combattre cette petite délinquance qui est une nuisance pour la vie quotidiennne des habitants.Ces trois unités sont spécialement adaptées aux différents types de délinquance qui gangrènent la cité phocéenne : un groupe d'enquêteurs de terrain lutte désormais contre les trafiquants qui tentent de s'implanter en centre-ville. Une brigade VTT, mobile et réactive traque les agressions et les vols à l'arraché. Enfin, une unité spécialement formée à ce qui s'apparente à de la guérilla urbaine harcèle les délinquants dans les cités les plus sensibles afin d'y rétablir l'ordre.Pendant trois mois, les journalistes d'Appels d'urgence ont été les premiers à suivre ces unités. Résultat : un document exceptionnel au cœur de la lutte contre la délinquance.