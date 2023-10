Appels d'urgence - Marseille : pompiers d'élite aux pieds des calanques

Plongée au sein d’une unité d’élite : le bataillon des marins-pompiers de Marseille qui fête cette année ses 80 ans. Tous militaires, les 2 400 soldats du feu sont soumis à un entraînement très rigoureux. Il faut dire qu’ils assurent la sécurité d’une des villes les plus turbulentes de France : Marseille et ses 860 000 habitants. Répartis dans 17 casernes, ils doivent faire face à des accidents à répétition : les conducteurs de deux-roues dont la mortalité a augmenté de 30% en 2018 ; des coups de folie aussi comme des personnes en détresse qui perdent subitement la raison et qu’il faut maîtriser avant qu’ils ne blessent des passants. Et surtout des urgences vitales : des victimes d’agressions en centre-ville ou encore des touristes en perdition dans les Calanques pour lesquelles il n’y a pas une minute à perdre. Résultat : plus de 350 interventions par jour soit un départ toutes les 4 minutes au milieu d’une des villes les plus embouteillées de France. Les équipes d’ « Appels d’Urgence » ont suivi le quotidien plus que haletant de ces Marins-Pompiers de Marseille.