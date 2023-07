Appels d'urgence - Missions à hauts risques pour les motards de la loi

Immersion avec des policiers d’élite que l’on croise souvent en ville ou sur les grands axes : les motards de la police nationale. Cela fait maintenant 100 ans qu’ils se sont rendus indispensables en s’acquittant de missions très sensibles : traquer des chauffards, ouvrir la route à des ambulances en urgence vitale, ou encore escorter des personnalités menacées.Un métier à hauts risques car ils doivent être capables, comme tout policier, de faire respecter la loi, mais en ce qui les concerne, à très grande vitesse, en roulant par tous les temps, dans la jungle des embouteillages ou sur autoroute, de jour comme de nuit. A la moindre erreur, c’est la chute assurée.Alors, avant d’être lâchés sur les routes, les apprentis motards sont sélectionnés sans pitié. Découvrez les tests impitoyables qu’ils doivent passer, et au cours desquels échoueront la moitié des candidats ! Pour ceux qui sont admis, rien n’est joué. Commencent des semaines intenses de formation, sur circuit, dans la boue, avec des épreuves elles aussi éliminatoires et, au final, des gagnants qui réalisent leur rêve d’intégrer les compagnies motos et des perdants qui repartiront dans leurs commissariats d’origine.Les équipes d’"Appels d'urgence" ont enfin pu suivre les premiers tours de roues des débutants, souvent très mouvementés. Courses-poursuites, refus d’obtempérer, escortes à grande vitesse, les nouveaux motards se sont retrouvés tout de suite en première ligne. Un document haletant sur des policiers pas comme les autres.