Appels d'urgence - Mulhouse : vidéo-surveillance contre délinquance

En Alsace, Mulhouse détient un record méconnu : c'est la métropole la plus jeune de France : 110 000 habitants dont plus 40% ont moins de 30 ans.Le revers de la médaille de ce dynamisme se transforme parfois en débordement : bagarres, rodéos sur quad ou sur deux roues, agressions dans le tramway de la ville, incivilités… Les jeunes de Mulhouse donnent régulièrement du fil à retordre à la police, surtout dans une ville attachée à son calme et à ses traditions.En première ligne, de jour comme de nuit, 70 agents de la police municipale sont déterminés à maintenir le calme dans la ville. Ils interviennent dans tous les quartiers de la ville y compris les plus difficiles qui entourent " le centre historique ".Face à des délinquants très mobiles, les policiers ont désormais un nouvel atout : 120 caméras de vidéo-surveillance disséminées aux endroits stratégiques de Mulhouse. Difficile maintenant pour les délinquants de leur échapper...