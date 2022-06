Appels d'urgence - Nouveaux cambrioleurs, braquages violents : les policiers du Nord sous tension

Il y en a un toutes les quatre-vingt-dix secondes. En France, l'an dernier, trois cent cinquante mille foyers ont été victimes de cambriolages. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, plus personne n'est épargné. C'est même dans les petites villes que leur nombre augmente le plus : +15% en an ! Sans parler des braquages. De plus en plus violents, ils touchent principalement les petits commerces.Appels d'urgence met en lumière l'émergence d'un nouveau phénomène : des cambrioleurs qui sévissent au coin de chez eux, vont jusqu'à braquer leurs voisins, leurs connaissances, le commerçant du quartier… Des "braquages de proximité" qui s'accompagnent souvent d'une grande violence. Aujourd'hui, les cambrioleurs n'hésitent plus à ligoter à leur domicile des familles entières pour un butin de quelques euros seulement… Jusqu'où les cambrioleurs sont-ils prêts à aller ? Comment se protéger ? Et surtout, comment la police s'organise-t-elle aujourd'hui pour traquer ces cambrioleurs d'un nouveau genre?Pour le comprendre, les caméras d'Appels d'urgence sont allées dans le Pas-de-Calais, dans ces villes moyennes touchées de plein fouet par la hausse record des cambriolages. Course-poursuite, flagrant-délit, enquête : elles y ont suivi le quotidien mouvementé des policiers de la toute nouvelle cellule anti-cambriolage.