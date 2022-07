Appels d'urgence - Noyades, vols et agressions : urgences à la plage

Comment maintenir le calme dans une petite ville qui, pendant deux mois, multiplie sa population par 13 ? C'est le défi que relèvent chaque été gendarmes, pompiers et sauveteurs du Grau-du-Roi, l'une des stations balnéaires les plus populaires de la côte Méditerranée.Avec ses 16 kilomètres de plage et l'un des plus grands campings d'Europe, la bourgade passe de 8.000 à 100.000 habitants pendant les vacances, et la tranquillité laisse place à l'effervescence.Pour preuve, la majorité des délits constatés dans la petite ville ont lieu durant l'été : cambriolages, bagarres entre touristes éméchés, vols, sans parler des agressions dans le petit train qui sillonne la côte… Les gendarmes ont fort à faire pour maintenir le calme.De leur côté, entre accidents de la circulation et petits-bobos (malaise sur la plage, piqûres de méduses…), les pompiers ne sont pas en reste, souvent confrontés à des touristes pour qui les vacances riment avec " imprudence " et " négligence ". Pour ces vacanciers, l'été risque d'avoir un goût amer.