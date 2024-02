Appels d'urgence - Nuits blanches et séries noires pour les pompiers de Tours

La Touraine, la région des châteaux de la Loire, est une destination de rêve. Pour protéger ces joyaux du patrimoine, 2 300 pompiers du département d’Indre-et-Loire sont mobilisés. En plus, ils ont en charge une grande métropole : Tours et ses 300 000 habitants, une ville particulièrement animée. Les week-ends, les nuits sont mouvementées surtout dans le quartier des bars et des restaurants qui attirent une foule de fêtards avec à la clé, accidents et bagarres. Et en semaine, les soldats du feu ont fort à faire avec notamment des incendies à répétition : pavillon touché par la foudre, feux de balcon dans un lotissement ou encore incendie dans une tour HLM. Même l’unité d’élite, le GRIMP chargé des secours en milieu périlleux, est requis pour une mission hors norme : venir en aide à une habitante coincée dans son appartement et qu’il faudra évacuer… par le balcon. Enfin, matin ou soir, les pompiers sont accaparés par les accidents de circulation aux heures de pointe. Bref, les soldats du feu d’Indre-et-Loire sont en permanence sur la brèche avec près de 100 interventions par jour.