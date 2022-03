Appels d'urgence - Orléans : la police municipale contre-attaque

C’est un phénomène maintenant généralisé : de plus en plus de grandes villes se dotent d’une police municipale pour assurer la tranquillité des habitants. Et souvent, elles n’ont plus rien à envier aux forces de la police nationale.Démonstration à Orléans dans le Loiret : une centaine d’agents de la police municipale patrouillent dans les rues. Une partie d’entre eux sont répartis dans des brigades choc : celle de surveillance et d’intervention, un peu l’équivalent des BAC de la police ; une autre surveille les transports en commun. Mais, on y trouve aussi une des plus grandes brigades canines de France avec 16 maîtres-chiens ou enfin une unité moto.Résultat : des interventions spectaculaires le soir à la sortie des bars ou en centre-ville pour éviter des bagarres entre bandes. Ces brigades ne chôment pas, en liaison permanente avec un centre de vidéosurveillance équipé de 200 caméras, elles réalisent plus de 700 interpellations par an…