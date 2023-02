Appels d'urgence - Paris : les sauveteurs de la nuit

A Paris, quand le soir tombe et que la plupart des habitants vont se coucher, c'est l'heure où les services de nuit de la police et des pompiers passent à l'action. Accidents, agressions, victimes de vols... jusqu'au petit jour, ils enchainent les interventions, souvent mouvementées et toujours délicates. Ces hommes et ces femmes spécialisés dans les interventions de nuit ont laissé les équipes d'Appels d'Urgence dévoiler leur quotidien hors-norme. Car en plus de traquer les délinquants, ils sont surtout les premiers au contact des victimes. Et ils n'ont parfois que quelques secondes pour trouver le mot, le geste, qui peut sauver une vie.