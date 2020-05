Appels d'urgence - Pièges de la route et incendies : les pompiers de Normandie sur le pont

A la caserne de Caen, les 140 pompiers sont sur la brèche. Toutes les nuits, ils doivent faire face à de mystérieux incendies de voitures : des véhicules isolés en pleine campagne mais aussi en ville sur des parkings. Cette spectaculaire série noire affecte même des quartiers jusqu’ici tranquilles. Parfois, elle prend une dimension dramatique, les incendies risquant de se propager aux maisons. Et des interventions sensibles, les pompiers du Calvados n’en manquent pas. Avec 43 morts par an, les départementales normandes sont piégeuses, les sorties de route ne pardonnent pas : chocs frontaux, voitures encastrées dans des haies impénétrables, il faut souvent faire appel au renfort de l’équipe du « Sauvetage-Déblaiements ». Une unité d’élite spécialisée dans les secours périlleux, notamment auprès des haras pour sauver des chevaux embourbés dans des sables mouvants ou désincarcérer des automobilistes dont le pronostic vital est engagé. Un quotidien haletant rythmé par plus de 25 sorties par jour car la caserne de Caen est l’un des centres de secours les plus sollicités de Normandie.