Appels d'urgence - Plage, fêtards et délinquants : coup de chaud à St-Raphaël

Saint-Raphaël, commune paisible du Var au bord de la Méditerranée. Mais pendant les deux mois d’été, la tranquille cité balnéaire change de visage : elle double sa population et les problèmes avec les touristes, eux aussi, se multiplient !Si sur les plages, les estivants savourent leurs vacances au soleil, en coulisses, les policiers municipaux font tout pour leur garantir un séjour sans nuage. Et ce n’est pas le travail qui manque. Vols, bagarres entre bandes et ravages de l’alcool, de jour comme de nuit, les 66 policiers municipaux de Saint-Raphaël sont sur le pied de guerre. Ici, pas de caméras de surveillance pour contrôler la ville alors c’est sur le terrain que tout se joue. Et tant les délinquants que les fêtards un peu trop alcoolisés ne laissent que peu de répit aux forces de l’ordre. De la lutte contre de potentiels incendiaires, aux guet-apens contre la police, en passant par des rixes à la sortie de discothèque, sans oublier les accidents de la route, vous découvrirez le quotidien mouvementé des policiers municipaux dans les rues animées de Saint-Raphaël.