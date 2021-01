Appels d'urgence - Police de choc pour ville nouvelle

Bussy-Saint-Georges, à 30 kms de Paris, une cité champignon à la croissance spectaculaire : chaque année, 1000 habitants supplémentaires viennent s’y installer. Le genre de ville nouvelle dont l’expansion pose bien des problèmes à la police municipale : incidents entre voisins, bagarres à la sortie des boîtes de nuit et surtout un point très sensible : la gare RER qui voit passer 9000 voyageurs par jour. Alors, les 35 policiers de Bussy-Saint-Georges, suréquipés en véhicules et armement, ne chôment pas. Grâce aux caméras vidéo qui quadrillent les quartiers, la brigade de jour traque les escrocs qui piègent les distributeurs de billets. Et la nuit, la brigade canine fait la chasse aux bandes qui squattent des immeubles entiers. Les équipes d’« Appels d’Urgence » ont suivi une police de choc au service d’une ville nouvelle plutôt turbulente.