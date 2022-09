Appels d'urgence - Police de la Seyne-sur-mer : coup de mistral sur la côte d’azur

Des interventions mouvementées, des interpellations difficiles, de l’action en permanence, c’est le quotidien d’une soixantaine de policiers municipaux de La Seyne-sur-Mer dans le Var. Une petite ville sympathique au bord de la Méditerranée, mais voilà, elle est située dans la banlieue d’une grande métropole : Toulon. Et ça change tout.Car La Seyne-sur-Mer avec ses plages touristiques, sa population qui double l’été, attire des délinquants en tout genre : trafiquants de drogue, cambrioleurs, chauffards. Alors pour faire face aux bagarres, aux accidents et aux vols, la police municipale occupe le terrain de jour comme de nuit. Des unités surentraînées qui peuvent compter sur un grand centre de vidéosurveillance avec 80 caméras qui quadrillent la ville. Entre attaques au couteau, démantèlement des points de deal de drogues et interpellation de délinquants parfois lourdement armés depuis les cités de Toulon, les policiers de la Seyne-sur-Mer sont sur tous les fronts pour préserver la tranquillité de leur station balnéaire.