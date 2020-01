Appels d'urgence - Police Municipale de Colombes

A Colombes, la septième ville d'Île de France, les policiers municipaux ont un objectif : maintenir la paix qui règne sur cette commune aux faux-airs de petit village. Mais pour y parvenir, leur travail n'est pas de tout repos : incivilités, agressions, violences urbaines… dans les quartiers alentours, le climat est souvent très tendu. Dans cette commune des Hauts-de-Seine, 67 policiers patrouillent 7 jours sur 7, même dans les cités les plus sensibles. Pour eux, pas de quartiers interdits. Ils occupent le terrain, de jour comme de nuit. Dans ces zones, le fléau majeur reste le trafic de drogue qui gangrène les quartiers populaires, et empoisonne la vie des habitants.Face aux dealers, la mairie a d'ailleurs renforcé les effectifs de sa police municipale et l'a armée en 2015. En 2014, on comptait 45 policiers municipaux à Colombes, aujourd'hui ils sont 67 dans la brigade. Et en 2016, Nicole Goueta, la maire Les Républicains, de la ville a demandé une solution radicale : un couvre feu après 22 heures pour les mineurs de moins de 16 ans.