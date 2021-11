Appels d'urgence - Police municipale de Limoges : Pas de quartier pour la délinquance !

Flagrants délits, bagarres, cambriolages… A Limoges, dans le centre de la France, les policiers n’ont pas vraiment le temps de souffler. Pour préserver la tranquillité des habitants, la police municipale bénéficie de moyens qui n’ont rien à envier à leurs collègues de la police nationale : 128 caméras, 70 agents, 9 voitures et une brigade canine. Des unités qui réalisent près de 10 000 interventions par an. Leur priorité : la protection du centre-ville. La consommation d’alcool sur la voie publique y est d’ailleurs interdite pour limiter les bagarres, et les policiers traquent sans relâche les fauteurs de troubles et les rodéos de scooters qui empoisonnent la vie des riverains. En périphérie aussi, c’est tolérance zéro. Les policiers ne se contentent pas de patrouiller. Ils vont débusquer les dealers de drogues dans les cités et prennent en chasse les voleurs qui dévalisent les commerçants.Les équipes d’ « APPELS D’URGENCE » ont suivi la brigade de nuit confrontée aux missions les plus agitées avec notamment Bruno, 34 ans et déjà 11 ans de service. Il ne craint pas les interventions difficiles pour séparer des bandes rivales ou pour appréhender les trafiquants. Sur tous les fronts, la police municipale détectera, même en pleine nuit, un important incendie criminel qui a menacé tout un quartier de la ville qu’il a fallu protéger en attendant l’arrivée des pompiers.