Appels d'urgence - Police Municipale de Lyon : vols, trafics et pickpockets, la bataille du centre-ville

Appels d’Urgence a suivi durant plusieurs mois une des plus grandes polices municipales de France : celle de Lyon. Une véritable petite armée avec 335 agents, une brigade moto, des équipes de nuit et même une unité de choc : le groupe opérationnel mobile. Une police qui ne chôme pas. Parmi ses priorités : tranquilliser le centre-ville face aux rodéos sauvages de scooters, traquer les trafiquants en tout genre et lutter contre les pickpockets et autres voleurs de téléphones portables dans le métro. Dans la 3° plus grande ville de France, de jour comme de nuit, les interventions s’enchaînent sans répit.