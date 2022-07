Appels d'urgence - Police Municipale de Marseille : coup de chaud sur la canebière

Avec 416 agents pour 900 000 habitants, Marseille peut se targuer d'avoir la plus importante police municipale de France. Il faut dire qu'ici, la police municipale se retrouve face à des situations aussi variées que délicates : de la simple "pagnolade", avec des contrevenants hauts en couleur, face auxquels il faut savoir garder son calme, jusqu'aux confrontations musclées avec des délinquants chevronnés.A chaque fois, la police municipale est en première ligne, elle se heurte tous les jours à un flot incessant d'infractions au code de la route, à la prolifération des petits trafics et aux nombreux vols qui ternissent la réputation de la deuxième ville de France. Mais surtout la police municipale de Marseille fait face à un véritable fléau qui complique sensiblement son travail : l'hostilité et les provocations de délinquants qui souvent n'hésitent pas à tenter de rallier à eux la population ! Une banale intervention peut ainsi dégénérer en quelques minutes en scène de guérilla urbaine ! Face à cette montée de la violence, cette police a des atouts : un effectif doublé en deux ans, un nouvel armement, des entraînements intensifs aux sports de combats et un système de vidéo surveillance très efficace. Ici, les policiers savent également user de patience et d'un humour très marseillais…