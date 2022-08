Appels d'urgence - Policiers et delinquants : face à face tendu à Noisy le grand

A Noisy-le-Grand, à 20 km à l'est de Paris, les face-à-face entre la Police Municipale et les jeunes délinquants sont souvent tendus : caillassage, jets de pétards géants, guet-apens... Les affrontements ressemblent parfois à de véritables scènes de guérilla urbaine.Il faut dire que les forces de l'ordre sont déterminées à lutter contre un trafic de drogue qui empoisonne le quotidien des habitants de certains quartiers.Depuis 2014, pour lutter contre cette délinquance, la mairie emploie les grands moyens : elle a doublé les effectifs de sa Police Municipale et installée un réseau de caméras de vidéo-surveillance qui s'avère être très efficace.En voiture, à pied ou à moto, ces brigades de proximité d'un nouveau genre pénètrent dans tous les quartiers, et ne laissent aucun répit aux délinquants.