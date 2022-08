Appels d'urgence - Pompiers de Marseille : des héros au coeur de l'incendie du siècle

" L'apocalypse ! ". C'est ainsi que les pompiers ont qualifié " l'incendie du siècle " qui a ravagé le Nord de Marseille cet été. Pendant plus d'une semaine, près de 1 800 pompiers ont lutté sans relâche contre un incendie gigantesque : des flammes jusqu'à 30 mètres de haut, de véritables murs de feu, des vents tourbillonnants et des départs d'incendie à plusieurs endroits simultanément... Les soldats du feu ont parfois dû prendre tous les risques, au milieu d'une véritable fournaise, pour tenter de sauver certaines maisons isolées au coeur de la garrigue prises au piège entre les flammes.Surtout, certains pompiers ont dû risquer leur vie pour empêcher l'incendie de fondre sur la ville. Face au brasier, ils se sont posés comme l'ultime rempart entre les premiers quartiers de Marseille et les flammes.Les équipes d'Appels d'Urgence étaient avec les pompiers lorsque l'incendie s'est déclaré. Exceptionnellement, les équipes de NT1 ont donc pu suivre de l'intérieur leur combat contre cet incendie hors-norme. Un combat jusqu'à l'épuisement pour des héros prêts à donner leur vie pour sauver celles des autres...