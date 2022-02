Appels d'urgence - Pompiers de Paris : les nouveaux héros de la capitale

Ils sont souvent jeunes, musclés, respectés voire admirés et toujours prêts à l'action autant qu'à rendre service : ce sont les pompiers. Et à Paris, ils sont considérés comme l'élite de leur profession. Ils ont d'ailleurs un statut à part : militaires, comme à Marseille. Leur devise montre l'intensité de leur engagement et des situations qu'ils peuvent avoir à affronter : " Sauver ou périr ". Une devise que les pompiers de Paris ont gardé en tête, notamment lors de récents incendies meurtriers ou encore lors des attentats de novembre 2015, la pire journée de leur histoire. Des événements qui les ont marqués sur lesquels ils reviendront au cours de cette immersion à leurs côtés. Mais sans se plaindre : car c'est le signe des vrais héros : les pompiers de Paris ne se plaignent jamais.Rapidement, il a fallu pour les pompiers reprendre le quotidien. Porter assistance et secours, ne pas penser au danger, mais se tenir prêt... "Appels d'Urgence" a embarqué nuit et jour avec ces pompiers qui étaient au cœur de ces événements tragiques : les hommes de la caserne des quartiers de Montmartre et du Sacré-Cœur. Un quartier la fois très touristique, et au milieu d'une zone très populaire, ce qui oblige les pompiers à des interventions de nature très différentes, souvent difficiles, parfois délicates, mais toujours fortes.C'est le moment pour eux de justifier leur réputation : sang-froid, rigueur... et action.