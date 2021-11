Appels d'urgence - Pompiers de Perpignan : Urgences en pays catalan

Les pompiers de la côte languedocienne, dans la région de Perpignan, ont connu une série d’interventions plutôt risquées ces derniers mois. Ils sont mobilisés tout l’été, mais pas seulement. Chaque week-end un peu ensoleillé, Canet-en-Roussillon, la grande station balnéaire des environs, fait le plein de touristes et ils donnent du fil à retordre aux pompiers.Ivresse sur la voie publique, rixes entre fêtards, bagarres entre automobilistes…, les soldats du feu se retrouvent souvent dans des situations très tendues où ils doivent savoir se protéger eux-mêmes tout en portant secours aux victimes.Heureusement, les pompiers de Canet-en-Roussillon savent se serrer les coudes. Grâce aux équipes d’"Appels d'urgence", découvrez la vie quotidienne d’une caserne très conviviale et suivez des personnalités très attachantes comme Marine, une mère de cinq enfants qui ne ménage pas sa peine sur chaque mission, ou encore Luc, 29 ans, qui doit assister une maman sur le point d’accoucher : une première pour le jeune pompier.Il devra vite s’aguerrir car certaines interventions mettent les nerfs à rude épreuve comme les noyades qui ne cessent d’augmenter : plus 10% par rapport à l’an dernier, surtout les noyades d’enfants où chaque seconde compte pour sauver des vies.