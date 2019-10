Appels d'urgence - Pompiers des Yvelines : missions chocs et quartiers chics

Embarquement mouvementé avec des pompiers pas comme les autres dans « Appels d’Urgence ». Leur secteur : des cités réputées « chaudes » comme Trappes et des villes beaucoup plus chics comme Versailles.Résultat : des missions très variées et particulièrement sensibles avec des incendies dans des zones pavillonnaires où des familles risquent de voir partir en fumée la maison de leur vie ; des adolescents qui se blessent grièvement en scooters ou encore de jeunes enfants empoisonnés par médicaments qu’il faut hospitaliser d’urgence. En première ligne, la caserne de Montigny-le-Bretonneux et ses 110 pompiers. Il s’agit de l’une des plus sollicitées du département assurant jusqu’à 33 sorties par jour, c’est 9% de plus par rapport à l’année passée. Interventions difficiles mais ambiance conviviale avec des personnalités hautes en couleur comme l’adjudant Myriam. A 39 ans, elle assure l’entraînement musclé des jeunes pompiers. A l’ambulance, Armelle, pompier-infirmière de 47 ans, est l’une des plus expérimentées du centre de secours. Un quotidien sous tension mais qu’elle n’échangerait pour rien au monde.

