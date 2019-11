Appels d'urgence - Pompiers et samu : Coup de chaud pour les secours de Montélimar

Les équipes d’« Appels D’urgence » ont suivi le quotidien mouvementé des équipes de secours de Montélimar, dans le sud de la France. Cette année, cette ville très touristique, a battu des records de chaleur. Mais les 140 pompiers de la caserne et les 15 médecins des urgences eux aussi étaient au bord de la surchauffe.Entre les fêtes trop arrosées, les malaises dans les bases de loisirs ou la multiplication des accidents graves sur l’autoroute A7, l’une des plus fréquentées l’été, les appels au 18 n’ont pas cessé. Ils ont accompli une série de petits miracles : réanimer une victime de crise cardiaque en mort clinique pendant de longues minutes, sauver la main d’une patiente dont les doigts ont été arrachés par un molosse ou encore soigner un jeune gravement blessé après une violente chute en VTT.Sur chaque intervention, les pompiers prodiguent les premiers soins. Mais dès qu’il y a urgences vitales, ils font appel à l’équipe de médecins du SAMU. Avec plus de 120 patients par jour, les urgences sont elle aussi débordées. Le travail d’équipe a une nouvelle fois permis de faire des miracles pour ces urgentistes sous haute tension de la Drôme.