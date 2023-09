Appels d'urgence - Prise d’otage, vols de bijoux et accidents : été sous tension pour les gendarmes de Perpignan

Pour ce numéro d’"Appels d'Urgence", direction Perpignan, la capitale des Pyrénées-Orientales, située à quelques encablures de la Méditerranée et de la frontière espagnole. Une ville haute en couleurs et pas toujours de tout repos pour les 300 gendarmes qui assurent la sécurité des communes environnantes, de Banyuls à Canet-en-Roussillon.Dans ce reportage exceptionnel, vous allez vivre en direct la négociation avec un forcené armé qui détient sa mère en otage. De quoi donner des sueurs froides aux unités spéciales de la gendarmerie qui doivent à tout prix éviter un drame. De jour comme de nuit, vous allez aussi découvrir le travail des hommes et des femmes de terrain : violations de domiciles, accidents de la circulation et conducteurs imprudents. A l’image de ces "voitures chameau", des véhicules en surcharge de bagages qui menacent à tout moment de provoquer un accident sur l’autoroute des vacances. Nous embarquerons aussi avec la Brigade nautique qui surveille les plages de la Méditerranée avec parfois de drôles de découvertes à la clé. Comme ces obus de la deuxième Guerre Mondiale enfouis dans le sable depuis 80 ans et qui menacent d’exploser à quelques mètres des baigneurs !