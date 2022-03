Appels d'urgence - Samu de banlieue : des urgences pas comme les autres

Plongée au cœur du quotidien mouvementé des sauveteurs du Samu, dans un hôpital pas comme les autres : l'hôpital de Pontoise, en région parisienne. Ici, les médecins du Samu interviennent aussi bien en ville qu'à la campagne ou encore dans des quartiers sensibles.... De l'accident de motoculteur à l'accouchement à domicile, ou passant par une violente chute de scooter en cité, les médecins se doivent d'être polyvalents, et surtout prêts à tous les types d'intervention, toutes les situations, parfois les plus tendues...L'hôpital de Pontoise est l'un des trois plus grands hôpitaux d'urgence d'Ile-de-France, et les hommes du service mobile d'urgence et de réanimation effectuent plus de 4000 interventions par an. De la simple jambe cassée à l'accident de voiture parfois meurtrier ces urgentistes sont sur tous les fronts, 24h/24, 7 jours sur 7. Et pendant leur garde, la cinquantaine d'urgentistes ne connait ni repos ni répit. Appels d'Urgence a suivi la vie leur quotidien pendant plusieurs semaines. Une immersion sous haute tension avec ces médecins et ces infirmiers constamment sur le qui-vive..