Appels d'urgence - Samu de choc sur les routes de l'Est

Au Samu de Metz, les équipes d’intervention sont organisées comme de véritables commandos de l’urgence. Il faut dire qu’ils partent en priorité sur des accidents où le pronostic vital est souvent engagé : 40% des appels concernent des accidents vasculaires cérébraux ou des détresses respiratoires. Des situations souvent désespérées qu’il faut d’abord traiter sur place. Par conséquent, les 37 médecins urgentistes embarquent dans leurs ambulances tout le matériel d’un petit hôpital de campagne pour des interventions où ils devront se débrouiller seuls au fin fond du département jusqu’à la frontière allemande. Des missions sous haute tension pour urgentistes expérimentés comme Matthieu, 7 ans de Samu derrière lui, qui assiste de jeunes médecins comme Pauline, diplômée depuis seulement un an et confrontée aux premiers accidents dramatiques de sa jeune carrière. Vivez avec eux d’émouvantes aventures humaines pour sauver une jeune adolescente défenestrée du 2è étage et aux chances de survie limitée ou ramener à la vie un piéton violemment renversé par une voiture et plongé dans un coma qui semblait irréversible.