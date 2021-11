Appels d'urgence - Samu de l'Essonne : série noire pour les hommes en blanc

L’Essonne, en banlieue parisienne, est l’un des départements où il y a le plus d’accidents. Résultat, il faut pas moins de neuf services du SAMU pour répondre aux appels d’urgence qui émanent de plus d'1 million d'habitants.Deux d’entre eux, les SMUR d’Etampes et d'Arpajon, ont connu une série noire d’interventions ultra-sensibles.Les équipes d’« Appels d’Urgence » ont suivi ces interventions au rythme effréné : entre les accidents de la route, les feux de pavillon et les noyades sur les bases de loisirs, les médecins ont dû faire face à un pic d’urgences vitales, celles qui mettent en jeu la vie des victimes. Heureusement, tous sont des urgentistes confirmés comme Gilles, un personnage hors norme. Ce médecin-chef d’Arpajon de 60 ans a déjà 30 années de SMUR derrière lui. Quelques soient les urgences, il intervient toujours en short estival, chapeau de paille et sandalettes décontractées. Sur le terrain, c’est lui le patron : rigoureux dans les soins et chaleureux avec les victimes. Pour affronter la série noire des grands accidents, il fait équipe avec Imane, une urgentiste de 34 ans dont le calme et l’efficacité sont mis à rude épreuve. Chaque année, ces deux SMUR totalisent plus de 2000 interventions, soit près de 40 sorties par semaine.