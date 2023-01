Appels d'urgence - SAMU de Marseille : au coeur des urgences

La Timone : c'est le plus grand hôpital de Marseille qui abrite aussi un des SAMU les plus intenses de France. 30 urgentistes en permanence sur la brèche avec à leur actif 45 interventions par jour. Et dans la deuxième ville de France, la moindre de leurs missions peut prendre des proportions spectaculaires. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on travaille au SAMU de Marseille. C'est le cas de Justine, un médecin de 31 ans, affectée il y a moins d'un an à La Timone, confrontée à un forcené qui refuse tout soin. Ou encore Jérémy, 35 ans, réanimateur et responsable du service des traumatisés qui reçoit chaque jour les plus grands blessés transportés toutes sirènes hurlantes par le SAMU.