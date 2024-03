Appels d'urgence - SAMU de Melun : Courses pour la vie

"Appels d’Urgence" vous ouvre les portes d’un des plus grands SAMU de France, celui de Melun au sud de Paris. Dans cet hôpital, les urgences accueillent plus de 87 000 patients par an, soit 238 quotidiennement, dimanches compris… Ce qui est frappant, c’est le rythme des interventions qui se succèdent sans répit et leur grande variété. Toute la détresse humaine est ici réunie : crises cardiaques, accidents de la circulation, blessés traumatisés à la suite d’agressions… Entre zones urbaines denses et campagnes reculées, la zone de couverture de ce SAMU de Seine-et-Marne complique particulièrement la situation. Il faut le plus grand sang-froid aux équipes du SAMU, des médecins les plus expérimentés aux conducteurs des ambulances pour parvenir chaque jour à faire des miracles et sauver des vies quand chaque minute compte.