Appels d'urgence - Samu de Toulon: des héros en action

Le Var, sur la Côte d’Azur, a tout d’un petit paradis baigné de soleil entre la montagne et la mer. Le département accueille plus de 8 millions de touristes chaque année. Pour veiller à la tranquillité de tous, sa capitale dispose d’un extraordinaire service d’anges gardiens : les médecins et infirmiers du SAMU de Toulon. Sept équipes partent en intervention sur les chapeaux de roues 4 000 fois par an. Dans l’arrière-pays, ils sauvent les vies de motards accidentés sur des petites routes piégeuses et partent à la recherche de randonneurs en urgence vitale perdus dans le maquis. Sur le littoral, ils réalisent des miracles en sauvant des dizaines de noyés. En ville, ils doivent faire face au fléau des infarctus, 6 500 par an dans le département, qui terrassent des victimes de plus en plus jeunes. Enfin, dans les cités de la banlieue, ils sont en première ligne face aux règlements de compte entre bandes rivales. Passages à tabac, violentes bagarres, les urgentistes du Samu ne ménagent pas leur peine pour aider des victimes en piteux état. Avec 1 000 appels par jour au standard du 15, les médecins du Samu peuvent aussi compter sur « Sauv-life ». Cette application en plein essor recense sur toute la France près de 400 000 sauveteurs bénévoles envoyés sur une urgence près de chez eux en attendant l’arrivée des secours.