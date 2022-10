Appels d'urgence - Samu des Ardennes : la bataille de l'urgence

Dans les Ardennes, le Samu de Charleville-Mézières joue un rôle-clef pour secourir les habitants car la région connaît une grave pénurie de médecins. Alors, ici plus qu’ailleurs, les habitants comptent sur les 25 urgentistes qui interviennent en un temps record à travers cette grande région à la frontière de la Belgique. Résultat : 2000 sauvetages par an et des situations souvent très tendues à commencer par les accidents de la circulation, en forte augmentation dans le département. Les équipes d’Hélène Mannarino ont suivi les médecins de Samu dans leurs interventions les plus mouvementées. Une équipe soudée et qui ne compte ni son temps ni l’intensité de son engagement pour secourir les habitants.Ainsi, vous découvrirez Mélanie, 33 ans, confrontée au pire accident de la route qu’elle ait connue : la collision frontale entre plusieurs véhicules avec trois blessés graves dont un automobiliste très agressif qu’elle aura beaucoup de mal à calmer. Mais dans cette région rurale, il faut également s’attendre à des missions qui sortent de l’ordinaire : Quentin, 28 ans, le benjamin du Samu, découvre une situation inédite : un âne en furie qui a mordu son maître pour ensuite le piétiner à coup de sabots ; le jeune médecin manquera lui-même de se faire attaquer par l’animal. Pour répondre à toutes les urgences, le Samu de Charleville dispose des moyens les plus modernes : hélicoptères, télémédecine et si les urgences sont saturées, ils se démènent pour faire admettre leurs patients de l’autre côté de la frontière : en Belgique.