Appels d'urgence - Sauvetage périlleux et interventions à risque : urgence maximale pour les pompiers de la Somme

Direction le Nord de la France, dans la Somme. Une région réputée pour la chaleur de ses habitants… Mais pour les 2500 pompiers du département, c’est l’urgence permanente. Chaque jour, ils reçoivent près de 300 appels.Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien des deux casernes parmi les plus sollicitées du département.La première est celle d’Amiens. Implantés en centre-ville, les pompiers de cette grande caserne y font plus d‘une centaine de sorties par semaine. Entre agressions, malaises et accidents domestiques, vous verrez que leur sang-froid sera mis à rude épreuve. Sans parler des accidents de la route, très nombreux sur le vaste réseau routier autour de la ville.A 40 km de là, les hommes et les femmes de la caserne d’Abbeville, eux, vont être confrontés à des incendies et vont devoir effectuer des interventions spectaculaires…Plongée dans le quotidien à cent à l’heure des pompiers de la Somme !