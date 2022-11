Appels d'urgence - Scooters, Motos, vélos : le Samu de St Etienne en urgence absolue

Si vous circulez à scooter ou à moto, voici des chiffres qui vont vous faire peur : chaque année, on déplore 500 morts par an en deux-roues et 10 000 blessés, dont certains resteront handicapés à vie. Pour prendre la mesure de ce fléau, il suffit d’embarquer avec les urgentistes du SAMU. Les équipes d’Appels d’Urgence sont parties avec ceux de Saint-Etienne, en Haute-Loire, un département aux conditions de circulation souvent difficiles. Là-bas, une centaine de médecins et d’infirmiers sont sur tous les fronts des accidents de deux roues : collisions frontales, dérapages incontrôlés, ou encore cyclistes écrasés… Face à cette hécatombe, le SAMU de Saint-Etienne déploie les grands moyens : hélicoptères, véhicules rapides, chirurgie lourde pour des interventions souvent en urgence absolue.