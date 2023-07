Appels d'urgence - Secours en hélicoptère : les sauveteurs de l'extrême

On les appelle souvent "les médecins du ciel". Et chaque année, ils sauvent des milliers de vies. Ce sont les secours en hélicoptère.En montagne, dans les campagnes ou dans les grandes villes, ils sont appelés sur les cas les plus urgents, les accidents les plus difficiles. Et grâce à l'hélicoptère, ils interviennent là où personne d'autre ne peut accéder, plus vite que n'importe quel autre sauveteur. En pleine montagne, sur un parking de supermarché, une autoroute ou un stade, leurs hélicoptères se posent n'importe où… Pendant plusieurs semaines, Appels d'urgence a suivi leur quotidien harassant, stressant et toujours spectaculaire. Entre les Pyrénées, Marseille et le centre de la France, embarquez avec ces médecins de l'extrême.