Appels d'urgence - Séries noires pour nuits blanches à Paris

C'est bien connu, Paris ne dort jamais. Une chance pour les touristes et les noctambules… et une source de travail supplémentaire pour les services chargés de la sécurité des Parisiens. Car, à la tombée de la nuit, c'est une deuxième vie qui commence dans la capitale, une vie mouvementée et riche en rebondissements qui mobilise les trois principaux services d'urgence : les pompiers, le SAMU et bien sûr la police : vols, agressions et course-poursuites, violences conjugales ou accidents, les interventions s'enchaînent à un rythme effréné et toujours sous haute tension car, la nuit, la fatigue et l'alcool aidant, tout peut dégénérer en quelques minutes…Pendant? plusieurs mois, les équipes d'Appels d'urgence ont suivi le travail de ces équipes très spéciales, et notamment la BAC N, la BAC de nuit, qui intervient sur toute la capitale, de la tombée de la nuit au lever du jour. Les patrouilles de police dans les quartiers chauds de la capitale ne sont pas toujours de tout repos…